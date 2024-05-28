Жители Татарстана могут принять участие в инклюзивном форуме «Территория ритма»

Жители Татарстана могут принять участие в международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория ритма», который пройдет с 5 по 8 сентября в Нижегородской области. Заявки на участие принимаются до 10 июля текущего года.

Принять участие в форуме могут молодые люди от 18 лет, в том числе с инвалидностью, у кого уже есть идея для социального бизнеса, кто хочет изменить свою жизнь, развиваться в сфере социального предпринимательства и некоммерческого лидерства.

Также в рамках Года семьи к участию приглашаются инклюзивные семьи и семейные пары, где один из супругов является участником СВО, сообщают организаторы. Семья будет представлять проект как один участник форума.

На площадке форума можно будет заявить свою авторскую идею и превратить ее в социальный или социально-предпринимательский проект, обменяться опытом и знаниями с единомышленниками и найти партнеров для реализации своих проектов. В программе мероприятия – мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России.

Заявки принимаются на официальном сайте проекта http://территорияритма.рф. Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Его главные критерии – целеустремленность, активность, смелость, желание стать лидером социальных изменений своего региона и большой страны.

Организаторами форума «Территория ритма» выступают Правительство Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

2024 год объявлен в России Годом семьи. Он проводится в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей