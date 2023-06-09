Жители Татарстана могут получить гранты на развитие гражданского общества

Сегодня стартовал прием заявок на конкурс на предоставление грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества. Общий объем грантов составит более 106 миллионов рублей. Заявки принимаются по 23 июля 2023 года по 21 направлению.

Среди заявленных направлений на получение гранта – социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; сохранение исторической памяти; поддержка проектов в области культуры и искусства и другие.

Кроме того, появилось новое направление, на которое можно подать заявку, – «Поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации».

Ознакомиться с условиями конкурса и оставить заявку можно по ссылке.

Победителей определит республиканская конкурсная комиссия по итогам работы экспертного сообщества. Общий объем грантов, который будет предоставляться для СОНКО Татарстана, составит более 106 миллионов рублей.

Как напоминают организаторы, целью конкурса является обеспечение государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии гражданского общества.

Участники конкурса могут обратиться за консультацией в межмуниципальные ресурсные центры, которые расположены в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Чистополе, Кукморе и Буинске.

Организатором конкурса выступает Автономная некоммерческая организация «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».