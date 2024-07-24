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Жители Татарстана могут получать письма от мировых судей через Госуслуги
Жители Татарстана, которые зарегистрированы на едином портале государственных и муниципальных услуг, могут получать судебные извещения и прилагаемые к ним документы, копии судебных актов в электронном виде.
Как сообщает Минюст РТ, судебная корреспонденция поступает в личный кабинет физлица, индивидуального предпринимателя (ИП), юрлица Госуслуг РФ по защищенным каналам связи.
Чтобы получать документы с судебных участков мировых судей РТ в электронном виде через портал Госуслуг РФ, надо в настройках уведомлений в личном кабинете, в разделе «Настройка Госпочты», перейти в подраздел «Почта России» и отметить «Только электронные письма».
В дальнейшем письма будут присылать в электронном виде в личный кабинет, и они равны официальному вручению. При этом сокращаются сроки получения почтовой корреспонденции при сохранении максимального уровня конфиденциальности.
С 1 сентября 2022 года гибридной почтой направлено более 622 тыс. корреспонденции.
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