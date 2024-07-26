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Жители Татарстана могут поделиться оценкой работы муниципальных властей
В Татарстане продолжается опрос жителей республики об эффективности работы руководителей органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Опрос о том, насколько татарстанцы удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления и учреждений, оказывающих услуги населению, начался в январе и продлится до конца текущего года.
В ведомстве уточнили, что опрос является анонимным. Для участия в нем необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Цель опроса, который проводится каждый год, — определение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Его результаты будут использованы для совершенствования работы муниципалитетов, пояснили в министерстве.
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