Жители Татарстана могут поделиться оценкой работы муниципальных властей

В Татарстане продолжается опрос жителей республики об эффективности работы руководителей органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Опрос о том, насколько татарстанцы удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления и учреждений, оказывающих услуги населению, начался в январе и продлится до конца текущего года.

В ведомстве уточнили, что опрос является анонимным. Для участия в нем необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Цель опроса, который проводится каждый год, — определение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Его результаты будут использованы для совершенствования работы муниципалитетов, пояснили в министерстве.