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Жители Татарстана могут отправиться в Волонтерскую экспедицию на теплоходе
У жителей Татарстана есть возможность отправиться в Волонтерскую экспедицию «По пути с добром» на теплоходе. Она будет организована для победителей конкурса видеороликов. Регистрация на конкурс открыта до 1 августа.
Для участия в конкурсе нужно опубликовать видео в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе с хэштэгом #ПОПУТИСДОБРОМ, а также быть зарегистрированным на платформе «ДОБРО.РФ».
К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории России, а также молодые семьи, где одному из родителей может быть более 35 лет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по ссылке.
Работы направляются в следующих номинациях:
- Видеоэкскурсия по объекту исторического или культурного наследия Российской Федерации или региона;
- Видеоэкскурсия по достопримечательностям города;
- Видеоэкскурсия по интересным и уникальным местам населенного пункта;
- Видеоэкскурсия в учреждении культуры;
- Видеоэкскурсия по особенностям удивительного мира природы;
- Видеоэкскурсия о культуре и традициях народов, проживающих на территории Российской Федерации;
- Видеопутешествие по России.
Сама Волонтерская экспедиция пройдет с 3 по 8 октября. Победители отправятся в речное путешествие на теплоходе по маршруту Волгоград – Саратов – Самара – Казань.
Как сообщает пресс-служба Росмолодежи, программой экспедиции предусмотрены лекции по основам волонтерской деятельности, уникальные экскурсии, знакомство с теорией и практикой создания мобильного контента. Для участников будут организованы акции и флешмобы, а также ряд добровольческих мероприятий в Волгограде, Саратове, Самаре и Казани.
Организатором мероприятия выступает направление Росмолодежь.Добро Федерального агентства по делам молодежи.
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