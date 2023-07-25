Жители Татарстана могут отправиться в Волонтерскую экспедицию на теплоходе

У жителей Татарстана есть возможность отправиться в Волонтерскую экспедицию «По пути с добром» на теплоходе. Она будет организована для победителей конкурса видеороликов. Регистрация на конкурс открыта до 1 августа.

Для участия в конкурсе нужно опубликовать видео в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе с хэштэгом #ПОПУТИСДОБРОМ, а также быть зарегистрированным на платформе «ДОБРО.РФ».

К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории России, а также молодые семьи, где одному из родителей может быть более 35 лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по ссылке.

Работы направляются в следующих номинациях:

Видеоэкскурсия по объекту исторического или культурного наследия Российской Федерации или региона;

Видеоэкскурсия по достопримечательностям города;

Видеоэкскурсия по интересным и уникальным местам населенного пункта;

Видеоэкскурсия в учреждении культуры;

Видеоэкскурсия по особенностям удивительного мира природы;

Видеоэкскурсия о культуре и традициях народов, проживающих на территории Российской Федерации;

Видеопутешествие по России.

Сама Волонтерская экспедиция пройдет с 3 по 8 октября. Победители отправятся в речное путешествие на теплоходе по маршруту Волгоград – Саратов – Самара – Казань.

Как сообщает пресс-служба Росмолодежи, программой экспедиции предусмотрены лекции по основам волонтерской деятельности, уникальные экскурсии, знакомство с теорией и практикой создания мобильного контента. Для участников будут организованы акции и флешмобы, а также ряд добровольческих мероприятий в Волгограде, Саратове, Самаре и Казани.

Организатором мероприятия выступает направление Росмолодежь.Добро Федерального агентства по делам молодежи.

