Жители Татарстана могут оценить работу органов местного самоуправления

До 31 декабря жители Татарстана могут в интернете оценить деятельность органов местного самоуправления и учреждений, оказывающих услуги населению. Об этом напоминает пресс-служба Минэкономики РТ.

Баннеры со ссылкой на опрос размещены на едином портале органов государственной власти и местного самоуправления «Официальный Татарстан», на стартовых страницах официального портала Правительства Татарстана и Портала муниципальных образований республики, а также на сайте Министерства экономики региона.

Кроме того, для прохождения опроса можно пройти по ссылке напрямую — https://open.tatarstan.ru/polls/.

В частности, можно «оценить качество транспортного обслуживания, дорожного покрытия, уровень организации водо-, электро- и газоснабжения» и других направлений работы муниципальных образований.

Исследование носит анонимный характер, и его результаты будут использоваться только для разработки предложений по повышению эффективности деятельности муниципалитетов и оказывающих услуги населению организаций.

По итогам опроса на республиканском уровне предполагается разработать управленческие решения, направленные на повышение эффективности работы упомянутых выше структур. В 2020 году в опросе приняли участие более 12 тыс. татарстанцев.