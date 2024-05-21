Жители Татарстана могут обменять мелочь на банкноты без комиссии

По всей России с 20 мая по 2 июня проходит акция «Монетная неделя». В течение этого времени все желающие, в том числе жители Татарстана, могут принести в банки скопившуюся мелочь. Средства можно зачислить на счет, а в офисах некоторых банков еще и обменять мелочь на банкноты без комиссии.

«Сейчас в обращении по всей России находится более 72 миллиардов монет. Большая часть металлических денег оседает в копилках. Но таким образом монеты “выпадают” из личного бюджета граждан, хотя остаются полноправным средством платежа. Акция “Монетная неделя” поможет вернуть накопленные деньги в оборот», – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Узнать, какие банки в Татарстане участвуют в акции и какие у них условия обмена монет, можно на сайте Монетнаянеделя.рф.

В Нацбанке РТ уточнили, что принести можно любые монеты Банка России, выпущенные в период с 1997 года, которые сейчас находятся в обращении. Ограничений по количеству нет. Чтобы обмен монет в банке прошел быстрее, лучше заранее рассортировать монеты по номиналу. С собой необходимо взять паспорт.

В прошлом году во время «Монетной недели» татарстанцы вернули в обращение почти 400 тыс. монет на общую сумму более 1,7 млн рублей.