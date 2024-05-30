Жители Татарстана могут накопить на квартиру менее чем за 9 лет

Татарстанцы смогут накопить на квартиру за 8,8 лет. К такому выводу пришли аналитики «Мира квартир». За основу при подсчетах взяли среднюю зарплату по республике в 63,6 тыс. рублей и среднюю стоимость квартиры в РТ равной около 6,6 млн рублей. Уточняется, что для достижения такого результата жителю Татарстана придется откладывать всю зарплату целиком.

Быстрее всего накопят на квартиру жители Магаданской области – 3,6 года, так как при средней стоимости квартиры в 6,5 млн рублей зарплаты в том регионе составляют 150 тыс. рублей. Также быстро заработают на жилплощадь в Мурманской области (3,9 года) и Чукотке (4 года).

Жителям Санкт-Петербурга придется копить на жилье 8,5 лет, а москвичам – 10,4 лет.

Дольше всех будут идти к этой цели жители Дагестана (15,1 лет), Севастополя (14,4 лет), а также Крыма (13,8 лет).

В среднем россиянин может накопить на квартиру за 5,9 лет. Это при том что в России квартира стоит в среднем 5,5 млн рублей, а граждане зарабатывают около 78,4 тыс. рублей.

Как сказал гендиректор портала Павел Луценко, год назад россиянин в среднем должен был откладывать на квартиру 7,4 лет. То есть рост зарплат все-таки немного обгоняет рост цен на «вторичке», и квартиры становятся доступнее, считает эксперт.

При этом он предположил, что если в ближайшие месяцы и годы цены на квартиры будут снижаться или хотя бы «замрут», то при условии роста доходов в номинальном выражении люди будут быстрее накапливать на покупку жилья.