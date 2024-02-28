Жители Татарстана могут бесплатно за минуту получить сведения о недвижимости

Жители всех регионов России могут бесплатно, в течение одной минуты получить информацию из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). О самом быстром способе получения сведений о недвижимости, который действует на портале госуслуг РФ с 1 марта 2023 года, напомнили в Росреестре Татарстана.

«Заказать онлайн-выписку может любой правообладатель, но только по своим объектам недвижимости, – пояснила замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова. – Она появится в личном кабинете пользователя в течение одной минуты после отправки запроса».

Этот способ получения сведений доступен в личном кабинете на портале госуслуг РФ. Онлайн-выписка (или экспресс-выписка) – это электронный документ, который содержит информацию о недвижимости и заверен электронными подписями Росреестра и Минцифры. «Она имеет ту же юридическую силу, что и бумажная. Онлайн-выписку принимают везде, где она требуется: в суде, банке, страховой и других организациях», – подчеркнули в пресс-службе Росреестра.

Экспресс-выписка подлежит приему всеми органами и организациями, добавила Бурганова. При необходимости выписку можно распечатать и заверить в любом офисе МФЦ. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и номер заявления, который присваивается на госуслугах при заказе выписки.

Экспресс-выписка содержит описание объекта, куда входит кадастровый номер, вид, наименование, площадь, этаж, разрешенное использование, назначение, год ввода в эксплуатацию. Кроме того, в документе есть сведения о правообладателе, в том числе обо всех бывших владельцах, кадастровой стоимости, виде, дате и номере госрегистрации права и его ограничениях, о наименовании и реквизитах документов-оснований госрегистрации и т.д.

По данным Роскадастра по РТ, в 2023-м году татарстанцы получили более 5,3 миллиона сведений из ЕГРН, что на 86% больше, чем в 2022-м.