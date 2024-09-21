Минфин РТ: Сумма начисленных имущественных налогов к уплате в 2024-м - 9,6 млрд рублей

Сумма начисленных имущественных налогов к уплате в 2024-м составляет 9,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ со ссылкой на данные налоговой отчетности.

В министерстве напомнили, что вовремя заплаченные налоги на имущество своевременно поступят в республиканский бюджет. В этом случае власти Татарстана смогут профинансировать запланированные расходы бюджета.

«Транспортный налог полностью поступает в Дорожный фонд Республики Татарстан, налог на имущество физических лиц, земельный налог физических лиц — важная статья доходов местных бюджетов», — рассказали в Минфине РТ.

Также в министерстве отметили, что с сентября налоговые органы начали массово рассылать уведомления об уплате гражданами различных налогов (транспортного, земельного и налога на имущество за 2023 год).

Уведомления могут прийти в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале госуслуг или письмом на почту (для тех, кто не подключен к сервисам).

В целях своевременности поступления имущественных налогов физических лиц по сроку уплаты 2 декабря 2024 года в Минфине РТ 20 сентября состоялось совещание с представителями Управления федеральной налоговой службы, УФПС «Татарстан почтасы», представителями Нацбанка по РТ и крупнейших банков республики. На совещании обсудили межведомственное взаимодействие налоговых, финансовых органов, банков и отделений почтовой связи и совместный план мероприятий по обеспечению уплаты имущественных налогов. Также стороны поговорили об организации еженедельного мониторинга рассылки и получения налоговых уведомлений, а также уплаты имущественных налогов физическими лицами.