Жители Татарстана до конца октября смогут без приборов наблюдать редкую комету

Комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS в небе над Новой Зеландией

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Редкая комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS приблизилась к Земле на минимальное расстояние примерно в 70,6 млн километров 12 октября и теперь удаляется от нее. Приблизительно до конца октября ее еще можно будет наблюдать невооруженным глазом, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Пока комету «Цзыцзиньшань — ATLAS» отчетливо видно на территории России, ее яркость сравнима с главной звездой созвездия Лиры — Вегой. Но постепенно она будет терять в яркости, и тогда для наблюдения за ней понадобятся оптические приборы, пояснил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев в свою очередь подчеркнул, что комета «Цзыцзиньшань — ATLAS» пришла из облака Оорта, она является долгопериодической, и ее орбита плохо изучена.

«Скорее всего, это небесное тело мы видим в первый и последний раз, и оно никогда к нам больше не вернется», — приводит слова исследователя пресс-служба вуза.

Открытая в 2023 году комета получила двойное название потому, что была независимо обнаружена двумя обсерваториями: китайской Цзыцзиньшань в январе и расположенном в ЮАР телескопом системы ATLAS в феврале, объяснил казанский ученый.

По словам Нефедьева, в эти дни комету можно увидеть невооруженным глазом или с помощью любительского телескопа, так как ее яркость достигла 4-й звездной величины и даже может достигнуть 2-й звездной величины. Примерно месяц наблюдать небесное тело будет достаточно легко.

«Наблюдения необходимо проводить сразу после заката. Комета видна в северо-западной части небосвода вблизи горизонта не более двух часов после захода Солнца», — заметил профессор кафедры астрономии и космической геодезии КФУ.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что из-за городской засветки в Казани небесное тело будет сложно увидеть. «Лучше наблюдать комету за городом в любительский телескоп», — резюмировал Юрий Нефедьев.

Ранее телеканал CNN отметил, что в следующий раз увидеть в небе комету «Цзыцзиньшань — ATLAS» можно будет только через 80 тыс. лет.