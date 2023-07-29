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Жители Татарстана делятся видео выпавшего града с перепелиное яйцо
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Жители Татарстана в социальных сетях опубликовали видео с выпавшем градом, который размером с перепелиное яйцо.
По предварительным данным, град прошел в Кайбицком районе республике.
В социальных сетях сообщают, что град движется в сторону столицы Татарстана. Информация уточняется.
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