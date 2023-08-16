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Происшествия 16 августа 2023 15:04

Жители Татарстана делятся видео надвигающейся на Казань сильной грозы

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Сегодня в социальных сетях и мессенджерах жители Татарстана начали делиться видео с надвигающейся на Казань грозой.

В комментарии к одному из роликов, на котором видно густую и черную грозовую тучу над водоемом, очевидцы написали, что съемка происходит в Лаишево. По их мнению, туча движется в сторону столицы Татарстана.

Фото: © Соцсети

Не так давно в другом Telegram-канале было опубликовано видео с сильным ливнем над Камой.

#гроза в казани #смерч
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