Жители Татарстана делятся видео надвигающейся на Казань сильной грозы

Сегодня в социальных сетях и мессенджерах жители Татарстана начали делиться видео с надвигающейся на Казань грозой.

В комментарии к одному из роликов, на котором видно густую и черную грозовую тучу над водоемом, очевидцы написали, что съемка происходит в Лаишево. По их мнению, туча движется в сторону столицы Татарстана.

Фото: © Соцсети

Не так давно в другом Telegram-канале было опубликовано видео с сильным ливнем над Камой.

