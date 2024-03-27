Жители Татарстана через мессенджер помогли автоинспекторам поймать 13 пьяных водителей

Жители Татарстана при помощи мессенджера помогли автоинспекторам поймать 13 пьяных водителей, сообщили в ведомстве.

По информации ГИБДД, в каждом районе республики создан свой специальный Telegram-канал для анонимных сообщений о пьяных водителях. Всего в этом году ведомство получило 68 таких сообщений.

Так, в Челнах очевидцы сообщили в группе Автограда о предположительно пьяной женщине, которая управляет Kia в Замелекесье. Инспекторы ГИБДД задержали машину на Фоменко. За рулем сидела 40-летняя автоледи с признаками опьянение, которая отказалась проходить освидетельствование.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Госавтоинспекция призывает татарстанцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию в телеграм-каналах районов республики «Сообщи о пьяном водителе». Для этого необходимо в поисковой строке мессенджера «Telegram» ввести слово «ГИБДД» и далее название соответствующего района.