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Жители Татарстана через мессенджер помогли автоинспекторам поймать 13 пьяных водителей
Жители Татарстана при помощи мессенджера помогли автоинспекторам поймать 13 пьяных водителей, сообщили в ведомстве.
По информации ГИБДД, в каждом районе республики создан свой специальный Telegram-канал для анонимных сообщений о пьяных водителях. Всего в этом году ведомство получило 68 таких сообщений.
Так, в Челнах очевидцы сообщили в группе Автограда о предположительно пьяной женщине, которая управляет Kia в Замелекесье. Инспекторы ГИБДД задержали машину на Фоменко. За рулем сидела 40-летняя автоледи с признаками опьянение, которая отказалась проходить освидетельствование.
Госавтоинспекция призывает татарстанцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию в телеграм-каналах районов республики «Сообщи о пьяном водителе». Для этого необходимо в поисковой строке мессенджера «Telegram» ввести слово «ГИБДД» и далее название соответствующего района.
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