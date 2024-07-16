Жители Татарстана активно жалуются на опаздывающий общественный транспорт

Жалобы на работу общественного транспорта в Татарстане поступают в систему «Народный контроль», в систему «Инцидент менеджмент» и через социальные сети. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

«В настоящее время очень большое число обращений в систему „Народной контроль“, и в „Инцидент менеджмент“ поступают актуальные вопросы общественного транспорта. Как я уже сказала, и в социальных сетях также очень активно эта тема сегодня обсуждается», — сказала Сабурская.

В систему «Народный контроль» по теме общественного транспорта поступило более 1,3 тыс. уведомлений с начала года, из них решено почти 890.

Чаще всего татарстанцы жалуются на несоблюдение графика движения, недостаточное количество автобусов в часы пик и в вечернее время (41% обращений), необходимость изменения класса и количества автобусов на действующих маршрутах (18%), необходимость добавления новых маршрутов или возвращения ранее действовавших (10%), неудовлетворительные условия проезда в транспорте на действующем маршруте (8%), содержание остановок (5%).

Реже всего жители республики жалуются на некорректное поведение водителей и кондукторов и на ситуацию с льготным проездом и с тарифами на проезд в общественном транспорте.