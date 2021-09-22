Жители Татарстана 24 сентября смогут получить бесплатную юридическую помощь

Специалисты общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 24 сентября проведут бесплатные консультации для татарстанцев по юридическим вопросам.

Эксперты будут принимать заявителей в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, расположенной по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7.

Жители других городов и районов Татарстана смогут получить консультацию в дистанционном формате.

С 9.00 до 10.30 на вопросы татарстанцев ответят специалисты Управления Росреестра по РТ.

С 9.00 до 12.30 проведут прием сотрудники аппарата Конституционного суда Татарстана, а с 10.30 до 12.00 жителей республики будут консультировать эксперты Министерства юстиции РТ.

В 12.00 специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и центра занятости населения Вахитовского района Казани, а также нотариус проведут прием обращений от жителей Республики Татарстан.

С 13.30 к мероприятию присоединятся работники АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан».

Сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ и высококвалифицированный адвокат будут на связи с татарстанцами с 15.00 до 16.30.

Оставить свое обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (843) 238-10-00.

Также с вопросами можно обратиться на WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8 (800) 201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту: op@tatarstan.er.ru.