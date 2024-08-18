Жители Татарстана 19 августа смогут наблюдать суперлуние

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 19 августа, жители Татарстана в 21.26 по московскому времени смогут наблюдать суперлуние. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

Суперлунием традиционно называют период, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. километров, причем моменты прохождения перигея (самой близкая к планете точке орбиты ее спутника) и полнолуния отстоят друг от друга не более чем на три дня.

Исследователь назвал это время лучшим для наблюдения естественного спутника Земли. «Луна в данный момент будет находиться на достаточно близком расстоянии от нашей планеты и поэтому будет выглядеть очень крупной. Благодаря полнолунию все объекты на видимой стороне Луны будут хорошо видны», — подчеркнул он.

Августовское суперлуние будет первым из четырех в этом году, следующие состоятся 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Нефедьев обратил внимание на то, что в астрономической обсерватории КФУ в 20.30 будет организован ночной показ. Если небо будет ясным, желающие смогут посмотреть на Луну и Сатурн в телескоп-рефрактор (это самый большой визуальный телескоп в России, а всего подобных приборов в мире осталось только 26, уточнил он).

Впрочем, увидеть моря, океаны, горы и кратеры естественного спутника Земли можно будет и с помощью любительского телескопа. Однако наблюдения лучше проводить за городом, вдали от светового загрязнения, добавил ученый.