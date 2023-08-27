Жители татарского села Старокучергановка близ Астрахани: «Уезжать в город нет смысла»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Среди русских говорим по-русски, среди татар – на родном татарском»

Из Астрахани по мосту через Волгу мы едем в соседний Наримановский район. Дорога занимает всего 10-15 минут, и вот мы уже въезжаем в Старокучергановку (Иске Канга по-татарски), крупнейшее татарское село области. Из 11 тысяч человек, зарегистрированных в местном сельском поселении, 6 тысяч – это жители Старокучергановки. Больше половины его населения составляют татары.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наше село многонациональное, у нас проживают представители 32 народов. Конечно, большинство жителей – татары», – рассказала нам Галия Яфарова, которая вот уже 25 лет работает в местном сельсовете. Она выросла в одной из деревень Наримановского района и переехала в Старокучергановку, выйдя замуж за местного парня. «Такое большое, хорошее село. Ни разу не переживала, что буду опять жить в деревне», – говорит она.

Фото: © Энже Габдуллина

А село действительно огромное. Возможно, оно так разрослось из-за близости к столице региона. И хотя в селе действительно проживают представители самых разных национальностей, оно сохраняет черты татарской деревни. Это не бросается в глаза, но ощущается.

«Село наше очень дружное. На нашей улице живут и русские, и казахи, а также корейцы, выходцы с Кавказа, калмыки, чукчи – разные народы. Живем все вместе, живем хорошо. Вместе проводим праздники, свадьбы, все делаем вместе. Проводим Сабантуй. В прошлом году в Дом культуры приезжала Нурания Жамали (режиссер кино и телевидения. – прим. Т-и), нам показали татарское кино», – знакомит нас с жизнью села 76-летняя Нажия Измайлова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нажия апа родилась и выросла в этом селе. Здесь же вышла замуж, вырастила детей, теперь нянчится с внуками. Сорок пять лет проработала в сельской школе учительницей английского и немецкого языков. Пока я с диктофоном искала, с кем бы из жителей поговорить, все указывали на нее: «Поговори с Нажией, она у нас учительница, лучше всех расскажет».

Астраханская область в целом многонациональный регион, жители региона говорят на множестве разных языков. Это древнее татарское село не стало исключением. «Среди русских говорим по-русски, а между собой – на родном татарском. В последние годы наше село стало еще больше. Очень рады, что посчастливилось увидеть такой красивый праздник», – говорит Нажия апа. В тот день артисты из Татарстана подарили жителям большой концерт. Татарстанцев здесь встречают с особой радостью.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как мальчик из Казани потерялся в Астрахани

Говоря о татарах Астраханской области, нельзя забывать, что живут они на своей исторической земле. На этой территории процветал Хазарский каганат, потом Хаджи-Тархан был одним из центров торговли Золотой Орды, а затем и самостоятельным Астраханским ханством. После завоеваний Ивана Грозного эти территории начинают заселяться русскими. Но сегодня татары Астраханской области сохраняют свои самобытные традиции, одновременно не теряя связи с Казанью – духовным центром всех татар мира.

Современная история села берет начало в XVIII веке, когда царское правительство стало переселять в низовья Волги крестьян Пензенской, Казанской, Рязанской губерний. Так в селе Канга появились касимовские и казанские татары. 382 человека из татар должны были поселиться у реки Кучергановка. Около 70 из них обосновались в этих местах, а большинство приезжих начали новую жизнь в старинном татарском селе Цареве, а также в татарских деревнях Солянка и Осыпной Бугор. Часть обосновалась в Астрахани, создав татарскую слободу вокруг Белой мечети.

Из-за нехватки обрабатываемых земель и в целом земельных участков, которые можно было бы выделить крестьянам, село Канга долго не могло встать на ноги. Лишь в районе 1870-х годов в деревне появляются мечеть, училище, пожарная служба. Большинство жителей начинают добывать себе на жизнь рыбной ловлей. В советское время здесь был колхоз «Путь к коммунизму».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На протяжении последних двух веков поток соплеменников в эти теплые рыбные края не иссякал. Люди перебирались сюда, спасаясь от голода и холода. Потомок тех переселенцев Азгам Мулюков знает лишь некоторые детали истории своей семьи. «Когда люди бежали из Казани, Поволжья, мой дед потерялся. Забрел в Старокучергановку, и здесь его усыновили. Я знаю только, что корни у меня из Казани – оттуда мой дед Асат», – рассказывает Азгам абый.

Скорее всего, эти события происходили в конце XIX – начале XX века. Оставшемуся в чужом крае без родителей и родных Асату было всего 7-8 лет. Он здесь вырос, женился, сам стал отцом. В 1942 году ушел на фронт, участвовал в боях под Сталинградом. Домой не вернулся – без вести пропал в одном из сражений. «О нем нет никакой информации. К сожалению, мне очень мало известно о моих корнях», – говорит Азгам Мулюков.

На концерт он пришел в татарской тюбетейке и старался говорить на родном языке, хоть и вперемешку с русским. Азгам абый всю жизнь проработал в системе МВД, сейчас на пенсии, но занимается адвокатской деятельностью. Также он был избран депутатом Наримановского районного совета.

«Когда мне было 10 лет, родители из другой деревни переехали сюда, в Старокучергановку. Вся сознательная жизнь прошла здесь. Моя жена тоже отсюда, она директор Дома культуры. Старший сын окончил Астраханскую областную балетную школу, сейчас работает в театре. Он первым из парней выучился на артиста балета. Младший сын 1 июля уехал в армию. Я сам в Татарстане был всего один раз, ездил по работе. Ничего толком не успел увидеть. Хотелось бы съездить еще раз», – поделился Азгам абый.

Фото: © Энже Габдуллина

Он считает, что деревне повезло – из-за близости к городу молодежь не торопится оставлять родное село. Старокучергановка активно развивается.

«Мы ведь живем близко к городу, уезжать туда жить даже нет смысла. В деревне все-таки лучше. Работы, конечно, особо нет. Раньше были колхозы. Сейчас каждый занимается каким-то своим делом. Молодежь старается из города приехать в село», – рассказал Азгам Мулюков.

«Просили книги у Татарстана, но не получили»

Сцену для большого концерта с участием артистов из Татарстана устроили во дворе сельской школы. Сама школа расположена в трехэтажных корпусах – для большого села, как и полагается, построили просторную школу. «Наша школа – большой детский комбинат», – говорит директор Елена Усманова. Под одной крышей – средняя школа и школы дополнительного образования, а также 5 детских садов. В школе обучаются 1500 детей. В каждом классе по 4 параллели, в этом году в первый класс собрали 5 параллелей. В коллективе – 130 педагогов.

«У нас в деревне даже лучше, чем в городе. Даже проживающие в городской зоне дети приезжают к нам учиться. У многих родители учились в нашей школе и стараются своих детей тоже устроить к нам», – говорит директор.

Фото: © Энже Габдуллина

«Не сложно руководить с таким количеством людей?» – интересуюсь у Елены Евгеньевны. «Если научишься управлять тремя, остальное неважно. С некоторыми коллегами мы вместе работаем уже 35 лет. К нам приезжают работать учителями наши выпускники, это нас очень радует», – говорит она.

Елена Усманова родилась в Астрахани, вышла замуж в этой деревне. «Да, переехала из города в деревню. Муж у меня – доктор наук, профессор, ни капли не сомневалась», – говорит она, улыбаясь. До того как назначили директором, преподавала в школе русский язык и литературу.

Помимо общеобразовательной в этом же здании расположились музыкальная школа и школа искусств. Действуют более десятка спортивных секций на бесплатной основе. Дети занимаются баскетболом, волейболом, теннисом, гимнастикой, а также гандболом и боксом. «У нас такие хорошие дети», – говорит Елена Усманова.

Она тоже упомянула разнообразие в этнической принадлежности учащихся. «У нас и цыгане есть. Они очень быстро социализируются», – говорит директор. Но в то же время 51 процент учеников – это татары.

Фото: © Энже Габдуллина

«В школе обучаются 19 национальностей, самая многочисленная группа – татары. С прошлого года татарский язык изучается как предмет. Среди учителей также есть представители разных национальностей», – пояснила Елена Евгеньевна.

По ее словам, в школе есть проблема с учебниками татарского языка и литературы. Они обращались ко Всемирному конгрессу татар, однако Казань не помогла.

«В прошлом году несколько раз через Конгресс татар просили книги из Татарстана, но они не пришли. Вот такой негативный опыт был у меня. В этом году еще раз договорились, нам сказали “отправим, будут”. Без учебников очень тяжело, надеюсь, в этом году они у нас все-таки появятся.

Также были трудности с учителем татарского языка. В этом году нашла очень хорошего учителя. Будет преподавать у нас биологию и татарский язык. Сейчас часов очень мало, особенно по татарскому языку. Его ведь выбирают родители. Обычно половина класса выбирает татарский, половина – русский язык», – рассказала Елена Усманова.

Всемирный конгресс татар, 2022 год Фото: tatar-congress.org

Тем временем Всемирный конгресс татар в сентябре 2022 года сообщил, что делегация организации привезла в школу села Иске Канга (Старокучергановка) учебники татарского языка. «В прошлом году здесь татарский язык стал изучаться в качестве одного из основных предметов. Всемирный конгресс татар привез в школу учебники татарского языка. Книгам рады и учителя, и учащиеся. Потому что учебники очень нужны. В скором времени Министерство образования и науки Татарстана также доставит в школу учебные пособия», – написали на сайте конгресса.

Энже Габдуллина, intertat.tatar, перевод с татарского