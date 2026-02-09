news_header_top
СВО 9 февраля 2026 09:30

Жители Татарских Челнов отправили новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Жители села Татарские Челны Менделеевского района вновь оказали поддержку участникам специальной военной операции, собрав и отправив очередную партию гуманитарной помощи.

Груз доставили в штаб в деревне Мунайка.

В посылке для защитников страны оказались маскировочные сети, медикаменты, окопные свечи и запас травяного чая.

«Благодарим активистов Тат. Челнов за поддержку. Приближаем победу вместе!» – отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#СВО
