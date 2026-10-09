Росстат с 13 по 22 октября проведет VIII Статистический диктант – масштабную образовательную акцию, приуроченную к 215-летию российской государственной статистики. Присоединиться к мероприятию смогут и жители Татарстана.

Диктант будет организован онлайн в формате тестирования. Участникам будут предложены два уровня сложности:

– школьный уровень – 15 заданий, охватывающих различные области статистики;

– углубленный уровень – 30 заданий для желающих дополнительно проверить свои знания.

После прохождения тестирования каждый участник получит именной электронный сертификат.

Стать участниками акции ее организаторы предлагают жителям России и зарубежных стран, владеющие русским и/или английским языком, независимо от возраста. Диктант окажется доступен всем желающим.

Мероприятие нацелено на повышение интереса к статистике и развитие статистической грамотности населения. Регистрация участников и дополнительная информация размещены на официальном сайте Росстата.