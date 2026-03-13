Жители сёл Татарстана могут проголосовать за подключение домов к интернету

Министерство цифрового развития РФ запустило опрос, по итогам которого определят сёла и деревни, где в первую очередь появится домашний высокоскоростной интернет. Средства на строительство инфраструктуры выделят из резерва универсального обслуживания, формируемого за счёт отчислений операторов связи, сообщает пресс-служба ведомства.

Участвовать в голосовании могут жители населённых пунктов с численностью от 100 до 1 000 человек, где государство уже обеспечило связь в социальных объектах — школах, больницах или через базовые станции мобильной связи.

Опрос продлится до 30 марта 2026 года. Пройти его можно по одной из двух ссылок:

Для участия необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги» и указать регион проживания и точный адрес. Голосование анонимно, итоги представят в обезличенной статистике.

Жителям важно учитывать, что подключение дома потребует единоразового фиксированного платежа, а затем — ежемесячной абонентской платы.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». С 2021 года по итогам аналогичных голосований мобильный интернет провели в более чем 6,7 тыс. населённых пунктов. До 25 декабря 2026 года широкополосный доступ к сети планируется обеспечить ещё в 100 сёлах и деревнях.