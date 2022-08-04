Специалисты научат казанцев правильно брать пробы воды из Казанки

5 августа на восьмом занятии городской лаборатории «Горожанин-ученый» в Казани участники смогут понаблюдать, как правильно брать пробы воды, и смогут сами подключиться к процессу. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

На занятии казанцам расскажут, куда отправляют эти пробы для дальнейших исследований, а также о том, как каждый житель может решать проблемы качества воды в реке на своем уровне. Вторая часть занятия будет посвящена системе водоснабжения в городе: участники узнают, как вода попадает в квартиры и какие современные системы очистки в городе существуют.

Спикерами выступят начальник управления делами МУП «Водоканал» Казани Эльвира Ливада, а также заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ, заслуженный эколог Республики Татарстан Дмитрий Иванов.

Встреча запланирована на шесть часов вечера и пройдет на территории будущего парка «Манзара» (пляж «Нижнее Заречье»). Место встречи — у пункта спасателей (ориентир — поворот с Кремлевского моста на ресторан «Круиз» по адресу: Нижнезареченская дамба, 1).