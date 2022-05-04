Жители столицы Татарстана смогут увидеть историческое шоу «Казанские сокровища»

Артисты Казанской городской филармонии приглашают гостей и жителей Казани на уникальное историческое шоу «Казанские сокровища». В концертном зале «Чулпан» 6 мая, 4 и 11 июня пройдет показ шоу-спектакля, посвященного истории татарского народа со времен Великого переселения народов до становления современной Казани.

В постановке задействованы более 50 артистов знаменитого Ансамбля танца «Казань» и ведущие солисты Казанской городской филармонии. Сшито более 500 костюмов, их богатство и разнообразие призвано завораживать зрителя и отображать культуру разных народов, отмечают организаторы представления.

Лейтмотивами шоу являются образ музыканта, играющего на народном музыкальном инструменте — курае, и образ зеленого стебля, символа стойкости и возрождения татарского народа.

Для правильного восстановления хронологических событий и использования их в постановке организаторы шоу провели большую работу совместно с деятелями истории и культуры.

В роли режиссера-постановщика выступает Валерий Архипов из Москвы, заслуженный деятель искусств РФ. Автор идеи — народная артистка РТ Чулпан Закирова. Балетмейстерами-постановщиками стали заслуженный деятель искусств РТ Фанис Исмагилов, заслуженный работник культуры РТ Ильдар Хамидуллин и опять-таки народная артистка РТ Чулпан Закирова.

Место проведения мероприятия — КЦ «Чулпан» по адресу: пр. Победы, 48а (станция метро «Проспект Победы»). Шоу начнется в 19 часов 6 мая и в 18 часов 4 и 11 июня.

Фото предоставлено организаторами мероприятия.