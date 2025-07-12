news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 июля 2025 09:39

Жители США более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО

Читайте нас в
Телеграм

Жители США более 2,2 тыс. раз сообщили о наблюдении неопознанных летающих объектов (НЛО) в течение первой половины 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Национального центра сообщений об НЛО (NUFORC), размещенные на официальном сайте организации.

Только за первую неделю июля специалисты центра зафиксировали 87 обращений, связанных с якобы внеземной активностью. Наибольшее количество сообщений поступило в январе — тогда было зарегистрировано более 560 случаев.

Отмечается, что общее число обращений за период с января по июль 2025 года превысило аналогичные показатели за тот же период последних двух лет.

Ранее опрос, проведенный телеканалом NewsNation совместно с порталом Decision Desk HQ, показал, что более 40% американцев уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.

#нло #США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рынок труда Татарстана летом: кого ищут работодатели и кому платят от 500 тыс. в месяц

Рынок труда Татарстана летом: кого ищут работодатели и кому платят от 500 тыс. в месяц

11 июля 2025
Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана

Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана

11 июля 2025