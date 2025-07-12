Жители США более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО

Жители США более 2,2 тыс. раз сообщили о наблюдении неопознанных летающих объектов (НЛО) в течение первой половины 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Национального центра сообщений об НЛО (NUFORC), размещенные на официальном сайте организации.

Только за первую неделю июля специалисты центра зафиксировали 87 обращений, связанных с якобы внеземной активностью. Наибольшее количество сообщений поступило в январе — тогда было зарегистрировано более 560 случаев.

Отмечается, что общее число обращений за период с января по июль 2025 года превысило аналогичные показатели за тот же период последних двух лет.

Ранее опрос, проведенный телеканалом NewsNation совместно с порталом Decision Desk HQ, показал, что более 40% американцев уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.