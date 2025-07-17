Жители спальных районов Казани жалуются на травяные джунгли

Почти во всех спальных районах столицы Татарстана выросла трава в человеческий рост, и местным жителям приходится пробираться через эти «джунгли». Об этом рассказывает телеканал «Татарстан 24».

При этом косят траву «только в самых видных местах, да и то если повезет», хотя коммунальщики обязаны поддерживать высоту травостоя в пределах 20 сантиметров и чаще косить его в период активного роста растений – с мая по сентябрь.

На улице Отрадная трава достигла трех метров в высоту, не косили траву с начала лета и на улице Дубравная. А вот на улице Ломоносова в Кировском районе города выросла и вовсе двухметровая конопля (за выращивание этого растения грозит уголовная ответственность).

В Управлении МВД России по Казани при этом сообщили об уничтожении очага дикорастущей конопли возле одного из домов Кировского района в ходе операции «Мак». Полицейские обнаружили заросли наркосодержащей травы при обходе административного участка, уточнили в пресс-службе УМВД.

В администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ напомнили, что подрядчики косят траву вдоль дорог в рамках контрактов, на которые выделено финансирование. К тому же существуют территории, не принадлежащие муниципалитету. Поэтому «провести косьбу на всех участках не представляется возможным».

«<...> по обращениям жителей стараемся взять всё в работу», – заявили вместе с тем в администрации двух районов и посоветовали обращаться в свою управляющую компанию, если траву необходимо скосить во дворе (именно УК отвечают за придомовые территории).