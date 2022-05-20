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Происшествия
20 мая 2022  14:54
Павел Климчак

Жители соседней Татарстану Кировской области сняли на видео выпавший 20 мая снег

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Сегодня, 20 мая, в Кировской области, соседствующей с Татарстаном, выпал майский снег. Местные жители сразу принялись снимать на фото и видео покрытые снегом улицы.

В частности, такое видео было снято в поселке Косино Зуевского района области. Судя по кадрам, серьезных сугробов на местных дорогах тем не менее не образовалось, снег быстро тает.

Фото майского снегопада жители Кировской области делились в социальных сетях.

 

Фото: соцсети

 

#снег #кировская область
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