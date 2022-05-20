Жители соседней Татарстану Кировской области сняли на видео выпавший 20 мая снег

Сегодня, 20 мая, в Кировской области, соседствующей с Татарстаном, выпал майский снег. Местные жители сразу принялись снимать на фото и видео покрытые снегом улицы.

В частности, такое видео было снято в поселке Косино Зуевского района области. Судя по кадрам, серьезных сугробов на местных дорогах тем не менее не образовалось, снег быстро тает.

Фото майского снегопада жители Кировской области делились в социальных сетях.