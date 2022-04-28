Жители шести казанских поселков смогут бесплатно вакцинировать кошек и собак

На выходных в Казани продолжится бесплатная вакцинация животных от бешенства. 30 апреля и 1 мая ветеринары посетят сразу шесть городских поселков, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, 30-го числа привить собак и кошек можно рядом с домом №109 по улице Лагерной в поселке Игумново с 10.00 до 12.00. Затем специалисты примут желающих у дома №25 по улице Пороховой в поселке Залесный (14.00–16.00).

Также две бригады прибудут в поселок Мирный. С 10 утра они будут дежурить у домов №16а по улице Ново-Давликеевской и №56 по улице Радужной.

В этот же день ветеринары побывают в поселке Первомайском. Привить кошек и собак можно с 12.30 до 14.00 по адресу: Военный городок-2, 142/1.

1 мая акция пройдет в поселке Новое Аракчино — с 10.00 до 12.00 прием будет вестись возле дома № 1/2 по улице Минусинской. И, наконец, с 14.00 до 16.00 животных привьют в поселке Займище. Владельцев кошек и собак будут ждать возле перекрестка улицы Займищенской и улицы Береговой.

В Государственном ветобъединении Казани напоминают, что противоэпизоотические мероприятия продлятся в городе до июня, а если потребуется — до июля. Если поступят обращения от жителей, ветеринары могут посетить поселки повторно. Для этого необходимо не менее 10 заявок.