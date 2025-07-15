Жители села Юматово винят заводы в загрязнении реки Сулица

Жители села Юматово, а также деревень Куралово и Русское Бурнашево бьют тревогу из-за состояния реки Сулица. Рядом с деревнями в воду сливают сточные воды, и все это течением приносит прямо в населенные пункты. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Местные рассказывают, что вода в реке позеленела, неприятно пахнет, а на поверхности плавает мертвая рыба. По их словам, мусора стало так много, что теперь в реке нельзя купаться. Дети, приехавшие на каникулы, остались без любимых водных игр – вода мутная и, по мнению родителей, небезопасная.

Селяне подозревают, что отходы сливают предприятия, расположенные в Куралово и Макулово. Один из заводов, ранее уже получивший штраф, якобы прекратил сброс. А вот пивной завод, куда отправились журналисты, уверяет, что загрязнение – не их дело: отходы, по их словам, вывозят, но винят во всем молочный завод.

В Минэкологии Татарстана сообщили, что о ситуации узнали из СМИ. По словам пресс-секретаря ведомства Елены Веселовой, специалисты уже связались с жителями, на место направят инспекторов, которые возьмут пробы воды и ила.

Очистка рек и водоемов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».