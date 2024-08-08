Жители села в РТ жалуются на предпринимателя, запрещающего пользоваться озером

Рыбаки и отдыхающие на озере в селе Шуман Высокогорского района Татарстана пожаловались на то, что местный предприниматель препятствует гражданам пользоваться водоемом. Об этом пишет ТНВ.

«Уже примерно месяц назад местный председатель начал сюда приезжать. Говорит, что озеро принадлежит ему. Засыпал ближайшие подъезды землей», — рассказал Сергей Макарушкин.

Жителей волнует, законны ли действия местного предпринимателя и кому принадлежит водоем. В разговоре с корреспондентами глава Березкинского сельского поселения Алмаз Аминов рассказал, что озеро принадлежит исполкому поселения.

«Видел, что там проезд к озеру закрыт, но люди могут приехать, оставить машины на обочине, рыбалку мы не запрещаем, — заявил Аминов. — Большую часть земель арендует ПСКХ „Красная заря“. Возможно, они не хотят, чтобы там посторонние люди находились или проезжали через эти участки».

Корреспонденты попытались связаться по телефону с председателем сельхозкооператива «Красная заря», однако давать интервью он отказался, подтвердив, что грунт привезли по его поручению.

К водоему выехали инспекторы Минэкологии Татарстана, выявили, что складируется грунт. Специалисты ведомства направят необходимые вопросы для установления всех обстоятельств.

«При наличии нарушений будут приняты меры, предусмотренные природоохранным законодательством», — сказала старший специалист ведомства Эмилия Зинурова.