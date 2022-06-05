Жители села в Пестречинском районе: «Задыхаемся от зловония»

Жители села Пимери в Пестречинском районе жалуются на неприятный запах с полей и разбитые дороги. С начала весны птицеферма складывает на полях куриный помет, а дорогу разбивают колеса тяжелых грузовиков. Сельчане безуспешно ищут защиты в разных инстанциях. Корреспондент «Татар-информа» побывала в селе и выслушала жалобы местных жителей.

Жители села Пимери в Пестречинском районе жалуются на неприятный запах с полей и разбитые дороги Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

От Казани до Пимерей примерно час езды. Миновав Татарское Ходяшево, мы свернули направо. Дорога в очень плохом состоянии, покрытие – смесь грунта с щебенкой, везде ямы. И это при том, что дорогу недавно ровняли – видны свежие следы грейдера.

Однако спустя минуты дорожная тряска показалась меньшей из проблем. В салон забился зловонный воздух, в котором смешались запах куриного помета, навоза и падали.

Рядом с деревней Пимери есть поля, принадлежащие агрохолдингу «Ак Барс». Предприятие использует эти поля для складирования куриного помета со своих птицефабрик. Именно эти опасные отходы и дают неприятный запах, который, по словам жителей, многократно усиливается в летнее время. Если до этого агрохолдинг привозил навоз только с одной своей птицефермы, то весной этого года объемы увеличились – куриный помет везут и из соседнего района. До этого жители хоть и страдали от смрада, но терпели. Когда их природу стали отравлять с удвоенной силой – терпение людей закончилось.

Речь идет о птицекомплексах холдинга «Ак Барс» в Ленино-Кокушкино (Пестречинский район) и Лаишевском районе. Кроме того, у холдинга есть молочные фермы близ села Татарское Ходяшево. Часть жителей села Пимери работают на этой ферме.

Рядом с деревней Пимери есть поля, принадлежащие агрохолдингу «Ак Барс». Предприятие использует эти поля для складирования куриного помета со своих птицефабрик Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Навоз выгружают прямо рядом с деревней»

В село мы приехали в будний день, поэтому на улице никого встретить не удалось. Администрация Пимерского сельского поселения тоже была закрыта. Продавщица магазина, что находится по соседству, сообщила, что глава поселения скоро должен появиться. Пока ждали, расспросили у нее, как живется сельчанам в таких условиях.

«Пахнет ужасно, невозможно терпеть. Пока погода прохладная, еще ничего. А летом из дома выйти нельзя. В прошлом году тоже запах был, тогда навоз таскали к нам из Ленино-Кокушкино. А теперь еще и из другого района сюда решили возить. Целыми днями по нашей дороге ездят “КАМАЗы”, всю ее разбили. Вчера ее ровняли, потому что там уже нельзя было проехать. В самой деревне работы нет, с утра все едут по этой дороге на работу, доярки едут в Татарское Ходяшево на ферму. Жалуются, что трясет ужасно», – рассказала женщина.

«Не понимаю, почему отходы из Лаишевского района везут в наш район. Неправильно, что навоз выгружают прямо рядом с деревней», – говорит она.

Дорога в очень плохом состоянии, покрытие – смесь грунта с щебенкой, везде ямы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Сказали, что там “большие люди”»

В ожидании встречи с главой поселения поговорили с еще одной жительницей села. Ильсияр апа рассказала, что сельчане пытаются добиться решения проблемы, обращаясь в разные инстанции.

«В жару вонь стоит невыносимая. Куриный помет из Лаишевского района везут по три грузовика в день», – пожаловалась она.

Жители создали в Телеграме свой чат и обсуждают эту ситуацию. Ильсияр апа показала, сколько обращений и писем отправляли активисты в различные инстанции – и по дорожной проблеме, и по поводу экологии в деревне. Эту работу в основном ведет молодой человек по имени Михаил Ильин. Он не житель этого села, но узнав, в каком положении оказались люди, вызвался им помочь. Обращения писали в Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства… И только по вопросу дороги пришел более-менее обстоятельный ответ: этот участок могут включить в план 2023 года в рамках проведения ремонта трассы Шемордан – Казань.

Михаил Ильин рассказал нам, почему вызывался помогать жителям села. «Я сам живу в Казани, есть знакомые из этой деревни. В прошлом году тоже стал заниматься этой проблемой, потому что оставаться в стороне просто невозможно! Там ведь живут дети, люди пожилого возраста. По этой дороге повезешь беременную – она же там родит! Люди уже устали ремонтировать свои машины. А машине скорой – как ей там проехать? Вопрос дороги, возможно, будет рассмотрен в следующем году – так нам сказали.

На майские праздники я был в деревне, ветер приносил очень сильный запах. На днях должны были взять пробу воздуха на анализ. Пока ничего. Мы везде уже писали, много было обращений, но разные инстанции просто переводят друг на друга. Остановить складирование навоза невозможно. А еще сказали, что там стоят “большие люди”», – поделился активист.

Сельчане пытаются добиться решения проблемы, обращаясь в разные инстанции Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«В деревне должно пахнуть навозом»

В Пимерях мы продолжали общаться с жителями. Одна женщина в магазине, увидев нас, сказала: «Не побоялись, приехали». Оказывается, они приглашали телевидение, а те отказались приехать и осветить эту проблему.

«Почему эти отходы везут в Пестречинский район, именно в Пимери? Наверняка думают, что здесь одни пенсионеры, жаловаться не будут, будут терпеть. А у нас здесь и дети живут, они каждый день вынуждены ездить в школу по этой разбитой дороге», – добавила женщина.

Тем временем у сельсовета начали собираться жители. Подъехал и глава поселения Рамис Гиматдинов. Видимо, он уже знал, по какому вопросу здесь журналисты, – не дожидаясь вопроса, поспешил дать ответ.

«Во-первых, это не наша территория. Это территория Татарского Ходяшево. Я же не могу отвечать за ту территорию. Там свой глава. Есть руководитель другого сельского поселения. Есть информационная служба района. Пусть вот они говорят. За меня отвечает пресс-служба района. Запах появляется и исчезает. В деревне должно пахнуть навозом. И дорога тоже не на нашем балансе», – сказал глава поселения.

Люди жалуются на запах гниющей падали. Говорят, что в окрестностях размножились бродячие собаки и лисы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«У всех стресс, переживаем»

Но жители все же считают, что глава должен защищать их право на чистый воздух. К сельсовету пришли около десятка сельчан, в основном пенсионеры – остальные в будний день на работе. Жаловались на зловонный запах, который буквально накрыл их деревню. И разбитая дорога уже много лет настоящая головная боль для сельчан. Хотя ее недавно разровняли, в корне проблему это, конечно, не решило.

Чулпан Гиниятова родилась и живет в Пимерях, сейчас работает учительницей в Пановке. Каждый день ей приходится ездить по ухабам.

«Дорогу всю убили, там одни колдобины и ямы, ездить невозможно. Один раз пройдут гейдером, и опять она вся в ямах. А запах тут не только навозный, с полей приносит запах падали, чего-то гниющего. В теплые дни мы дышать не можем, просто задыхаемся! Летом дети приезжают, внуки, они тоже дышат этим воздухом. Тут невозможно уже жить, а мы никуда уехать тоже не можем. У всех стресс, переживаем. Куда мы должны уезжать?! Куда нам идти, что делать? Как еще будут ущемлять сельского жителя? На этой дороге столько было аварий. Машины у всех ломаются», – возмущается Чулпан апа.

«Не закончится это никогда, все равно к нам будут возить», «Они деньги делают, а мы должны дышать этим воздухом!», «Белье сушить уже нельзя, пропитывается вонью», – присоединились к односельчанке женщины.

Многие из них на пенсии переехали из города в деревню. Конечно, мечтали наслаждаться свежим воздухом и с удовольствием растить свой огород, а вместо этого им приходится дышать зловониями. Люди жалуются на запах гниющей падали. Говорят, что в окрестностях размножились бродячие собаки и лисы. Жители боятся по вечерам выходить из дома. К тому же есть опасность распространения какой-нибудь инфекционной болезни, считают они.

К группе сельчан присоединился водитель, который возит доярок в Татарское Ходяшево. «Десять раз на дню проезжаю по этой дороге. Знаете, у меня на ней бензобак оторвался. А машине всего один год. А запах – это отдельная тема», – говорит он.

В сопровождении двух жителей мы проехали к полю. «Раньше мы сюда приходили за ягодами», – вздыхает Ильсияр апа. На выходе из машины вместо свежего воздуха нас окутал зловонный запах. Снова пришлось закрыть нос платком. Над головой стали кружить крупные навозные мухи. Запахом пропитались волосы и одежда, и он еще долго оставался даже после приезда в Казань.

«Привозить навоз больше не будут»

Как и посоветовал глава Пимерского поселения, с вопросом о качестве воздуха и дороги обратились в пресс-службу администрации Пестречинского района. Руководитель пресс-службы Лейсан Мифтахова заверила, что проблема решается.

«Администрация с этой организацией говорила, был устный разговор. Мы писали обращение в адрес организации с просьбой изменить маршрут перевозки. Пока ответа не получили. Навоз должны были внести в почву, но из-за дождей не смогли это сделать, поэтому он стоит сложенный в одном месте. Работаем и по дорожному вопросу. Мы можем только написать и высказать претензию. Реконструкция дороги внесена в план на следующий год. Дорога не на нашем балансе», – объяснила сотрудница администрации.

Эти же причины назвал и руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия Пестречинского района Ильнар Хафизов. Из-за дождей навоз не удалось вовремя внести в почву.

Мы попытались связаться с офисом Лаишевской птицефермы холдинга «Ак Барс». Оттуда нас направили в пресс-службу холдинга. Но в пресс-службе телефон не отвечал.

Некоторую ясность внес руководитель агрофирмы «Ак Барс Пестрецы» Радик Зиннатов.

«Мы уже занимаемся распределением навоза по полю, вносим его в почву и боронуем. Думаю, за пару недель запах исчезнет совсем. Сейчас работа идет. Работают шесть единиц техники. Конечно, немного опоздали, что делать, дожди, погода была неподходящая. Это поле в этом году останется незасеянным, будет отдыхать.

Туда навоз больше не везут. Мы сказали, чтобы до сентября не возили. Только после наступления холодов. У птицефабрик есть свои траншеи, летом помет выводится в них. С наступлением холодов его перевозят на поля. В Лаишевском районе холдинг “Ак Барс” не имеет своих земель, поэтому привозят в наш район. Мы же одна система. У нас полей много, 22 гектара. Мы стараемся объяснять людям. Сейчас начинаются сабантуи, мы же помогаем. Не только в этом, постоянно оказываем помощь селам. Работающие у нас люди эту ситуацию понимают. Грузовики сломали дорогу, мы ее разровняли», – ответил руководитель компании «Ак Барс Пестрецы» Радик Зиннатов.

Остается добавить, что куриный помет без переработки нельзя применять в сельском хозяйстве. Складирование свежего птичьего помета на полях считается нарушением и карается штрафом. Свежий куриный помет относится к опасным отходам. По федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Минприроды РФ, его относят к третьему классу опасности (как и нефть, галогены, потерявшие срок годности ядохимикаты). Птичий помет содержит кислоты, азот, фосфор, калий и тяжелые металлы.

Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar