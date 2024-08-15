Жители села в Кайбицком районе попросили у депутатов банкомат, связь и дорогу

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

По населенным пунктам в Кайбицком районе Татарстана проехал брендированный микроавтобус «Единой России». Члены агитбригады встретились с населением, рассказали им о предстоящих выборах в Госсовет республики, кандидатах и узнали о том, какие вопросы волнуют местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Первым населенным пунктом, в котором прошло мероприятие, стало село Большое Подберезье. Во встрече приняли участие глава Больше-Подберезинского сельского поселения Оксана Емельянова и исполнительный секретарь Кайбицкого местного отделения партии Рушания Лутфуллина.

По мнению Оксаны Емельяновой, такие визиты дают возможность населению рассказать о существующих проблемах и обеспечить обратную связь. Также важно напомнить жителям о предстоящем голосовании, которое определит тех, кто будет продвигать идеи, важные для них.

Глава сельского поселения рассказала о реализованных проектах, которые помогают повысить комфорт условий жизни сельчан. Это, в частности, ремонт ДК, строительство фельдшерско-акушерского пункта, обновление внутрипоселковых дорог и открытие музейного комплекса, посвященного землепашеству и сельскому быту.

«Пожеланий не так много. Жители просят установить в селе банкомат. Пожилым очень тяжело каждый раз специально ездить в райцентр, чтобы снять пенсию, — добавила она. — Некоторые сельчане жалуются на отсутствие связи. Не всегда получается зайти в интернет или просто позвонить по мобильному телефону. Очень ждем, когда построят дорогу в деревню Плетени. Работы уже начались — надеемся на их скорейшее завершение».

Затем агитбригада посетила села Ульянково и Надеждино. Здесь члены мобильной бригады объяснили, как отправить обращение к депутату, поделиться предложениями в онлайн-сервисе «Мой депутат».

Брендированные автобусы ежедневно курсируют по Казанской, Заволжской, Закамской, Юго-Восточной и Набережночелнинской зонам. По данным на 11 августа, они побывали уже в 375 населенных пунктах. Во встречах приняли участие порядка 21 тысячи человек.

Основные вопросы, волнующие сельчан, касаются благоустройства дорог, водоснабжения, оснащения детсадов, ДК, библиотек, строительства детских и спортплощадок, открытия почтовых отделения. Кроме того, поднимаются вопросы дефицита медиков, заведующих домами культуры, почтальонов и других.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.