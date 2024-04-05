Жители села Татарский Кандыз приготовили домашнюю лапшу для бойцов

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной.

Жительницы села Татарский Кандыз Бавлинского района Татарстана совместно с сотрудниками Дома культуры изготовили домашнюю лапшу для участников специальной военной операции. В зоне СВО находятся десять уроженцев села.

«Думаю, что домашнюю лапшу любят все, — рассказала организатор мероприятия Луиза Шакирова. — Мы желаем мира на земле. Сегодня собрались поддержать наших бойцов, чтобы они почувствовали тепло и заботу родных через национальные блюда. Их ждут матери, жены и дети. Вместе с ними ждут их возвращения и все жители села. Мы каждый раз собираем и отправляем и продукты, одежду, медицинские препараты».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной.

В «субботнике» по нарезке лапши приняли участие самые активные мастерицы: Илюза Самигуллина, Зульфия Хусаинова, Нурзия Нургалиева, Лейсан Галимзянова, Лейсан Нигмаева, Лейля Гилязиева, Гульнур Хамидуллина, Гульназ Талипова, Рузиля Фаррахова, Лейля Хисматуллина, Лилия Хальфутдинова и Лейсана Хальфутдинова.

«Мы не можем остаться в стороне. Пусть наши бойцы обрадуются вкусному супу с настоящей домашней лапшой, — пояснила Лейсан Нигмаева. — Инициативу о заготовке лапши проявили сотрудники Дома культуры, а мы их поддержали».

По словам организаторов, участники мероприятия приготовили тесто из 100 яиц и нарезали лапшу.

«Когда делаешь с душой и добрыми намерениями, то и работа выполняется быстро и легко, — заметила Луиза Шакирова. — Мастерицы всего за несколько часов справились с этим делом. Стоит отметить, что несколько наших односельчан принесли уже готовую, нарезанную лапшу. Одна из таких — Зарима Нуретдинова».

Приготовленные с любовью и заботой продукты отправятся на передовую с очередной партией помощи.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых есть и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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