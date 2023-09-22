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Жители «Салават купере» смогут бесплатно вакцинировать домашних животных против бешенства
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Фото: © «Татар-информ»
Завтра, 23 сентября, в казанском ЖК «Салават купере» пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов города.
Отмечается, что мобильный пункт будет находиться по адресу: улица Наиля Юсупова, 9. Привести своих питомцев на вакцинацию можно в период с 10 утра и до полудня.
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