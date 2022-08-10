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Общество
10 августа 2022  18:39

Жители «Салават купере» смогут бесплатно вакцинировать домашних собак и кошек

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В казанском микрорайоне «Салават купере» 20 августа пройдет бесплатная вакцинация домашних кошек и собак от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

Специалисты государственной ветеринарной клиники разместятся около зоомагазина по адресу: ул. Айрата Арсланова, 8. Подойти на вакцинацию можно с 9.30 по 12.00. 

Прививать домашнего питомца от бешенства следует раз в год. Подробности можно узнать по телефону: +7(843)555-02-08.

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