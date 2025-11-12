news_header_top
Общество 12 ноября 2025 14:48

Жители ряда поселков Казани останутся без холодной воды почти на сутки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани жители нескольких поселков 13-14 ноября останутся без холодного водоснабжения. Как сообщили в МУП «Водоканал», это связано с аварийными работами на водопроводе по ул. Боевая, д. 153.

Отключение воды начнется 13 ноября в 09:00 и продлится ориентировочно до 09:00 14 ноября. Работы затронут следующие населенные пункты:

  • Юдино;
  • Новое Аракчино;
  • Старое Аракчино;
  • Калинина;
  • Красная Горка (кроме коттеджного поселка и жилого комплекса «Волжская Гавань»).

Жители, которым потребуется подвоз воды, могут оставить заявки по телефону: +7 (843) 231-62-60. Автоцистерны будут доставлены согласно поступившим обращениям.

#отключение воды #казанские поселки
