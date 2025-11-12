Жители ряда поселков Казани останутся без холодной воды почти на сутки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани жители нескольких поселков 13-14 ноября останутся без холодного водоснабжения. Как сообщили в МУП «Водоканал», это связано с аварийными работами на водопроводе по ул. Боевая, д. 153.

Отключение воды начнется 13 ноября в 09:00 и продлится ориентировочно до 09:00 14 ноября. Работы затронут следующие населенные пункты:

Юдино;

Новое Аракчино;

Старое Аракчино;

Калинина;

Красная Горка (кроме коттеджного поселка и жилого комплекса «Волжская Гавань»).

Жители, которым потребуется подвоз воды, могут оставить заявки по телефону: +7 (843) 231-62-60. Автоцистерны будут доставлены согласно поступившим обращениям.