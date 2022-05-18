Жители ряда домов Вахитовского района Казани останутся на сутки без воды

В Казани в некоторых домах Вахитовского района почти на сутки отключат воду. Причина временных неудобств — работы по выносу водопровода, сообщается в телеграм-канале мэрии.

Так, без водоснабжения останутся дома по адресам: улица Миннуллина, № 8а, Назарбаева, № 10, 10 корпус 1, 12, 12в, Ново-Песочная, № 40, 44, Островского, № 107, Павлюхина, № 37, Спартаковская, № 14, 22, 53 (детсад № 24), 81, 87, 89, Салимжанова, № 17, 27, 29.

Отключат воду 23 мая в 9 часов утра и включат в 6 утра следующего дня.