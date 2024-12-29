Жители ряда домов в Советском районе Казани остались без воды из-за аварии

Жители домов около ЖК «21 век» и улицы Космонавтов в Казани остались без холодной воды из-за аварии, произошедшей на водопроводе в Советском районе города. О произошедшем сообщила пресс-служба района.

Речь идет про аварию на участке на улицах Аграрная — Космонавтов. На место аварии оперативно выехала бригада.

«Произошла авария на водопроводе по улицам Аграрная — Космонавтов. В связи с аварией отключено холодное водоснабжение в районе ЖК «21 век» и ул. Космонавтов. Сейчас на участке работает бригада», - говорится в сообщении.

По данным администрации, подачу холодной воды должны возобновить до вечера 29 декабря.