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Жители ряда домов в Советском районе Казани остались без воды из-за аварии
Жители домов около ЖК «21 век» и улицы Космонавтов в Казани остались без холодной воды из-за аварии, произошедшей на водопроводе в Советском районе города. О произошедшем сообщила пресс-служба района.
Речь идет про аварию на участке на улицах Аграрная — Космонавтов. На место аварии оперативно выехала бригада.
«Произошла авария на водопроводе по улицам Аграрная — Космонавтов. В связи с аварией отключено холодное водоснабжение в районе ЖК «21 век» и ул. Космонавтов. Сейчас на участке работает бригада», - говорится в сообщении.
По данным администрации, подачу холодной воды должны возобновить до вечера 29 декабря.
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