Жители ряда домов в Нижнекамске на несколько дней остались без воды

Жители ряда домов в Нижнекамске на три дня остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Нижнекамского района.

Причина отключения горячей воды — плановая механическая очистка и ремонт системы водоподготовки.

Подача горячего водоснабжения приостановлена 29 марта с 8.00 до пяти вечера 31 марта.

Временное неудобство коснется жителей домов по адресам ул. Чишмале, 6, 6/1, 8, 10; ул. Ямьле, 4, 6, 8, 10; пр. Мира, 3, 5, 7, 17; пр. Вахитова, 43, 45, 51; пр. Шинников, 31.