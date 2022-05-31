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Ру Тат
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Общество
31 мая 2022  14:46

Татарстанцы узнают об итогах опроса по выбору общественных пространств в июне 2022 года

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Результаты онлайн-опроса по выбору общественных пространств и дворов Татарстана для благоустройства в 2023 году станут известны в июне текущего года. Об этом сообщило Минцифры РТ.

Участниками голосования стали уже более 207 тыс. жителей республики. Онлайн-опрос осуществляется благодаря программе развития общественных пространств Республики Татарстан и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ». Каждый его участник мог проголосовать либо за одно из представленных общественных пространств, либо предложить свой вариант для благоустройства.

С итогами онлайн-опроса можно будет ознакомиться на информационных ресурсах park.tatar и dvor.tatar.

Напомним, что всего на голосование в этом году вынесены 204 общественных пространства и 3087 дворовых территорий республики.

#общественное пространство #голосование
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