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Жители РТ стали на 25% более информированными об исламских финансах
Татарстанцы стали на 25% более информированными об исламских финансах. Такие цифры озвучил заместитель министра экономики РТ Роман Амирханов на секции «Исламские финансы в Татарстане» на Kazan Digital Week.
«Мы недавно провели очередное социологическое исследование. Результатом проводимой работы стал рост информированности бизнеса на 20%, населения — на 25%», – сообщил Амирханов.
Сейчас в реестре участников эксперимента по исламскому банкингу 17 организаций от Татарстана, еще одна подала документы на вступление.
Эксперимент по исламскому банкингу стартовал в четырех регионах России, включая Татарстан, в сентябре прошлого года. Расчитывается, что он продлится в течение двух лет.
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