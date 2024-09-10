Жители РТ стали на 25% более информированными об исламских финансах

Татарстанцы стали на 25% более информированными об исламских финансах. Такие цифры озвучил заместитель министра экономики РТ Роман Амирханов на секции «Исламские финансы в Татарстане» на Kazan Digital Week.

«Мы недавно провели очередное социологическое исследование. Результатом проводимой работы стал рост информированности бизнеса на 20%, населения — на 25%», – сообщил Амирханов.

Сейчас в реестре участников эксперимента по исламскому банкингу 17 организаций от Татарстана, еще одна подала документы на вступление.

Эксперимент по исламскому банкингу стартовал в четырех регионах России, включая Татарстан, в сентябре прошлого года. Расчитывается, что он продлится в течение двух лет.