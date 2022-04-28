news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
28 апреля 2022  09:26
Полина Шевчук

Жители РТ сообщили, что сосед идет в школу с топором, задержали его с газетой в руках

news_top_970_100

Инцидент произошел в селе Сафоново Зеленодольского района республики, в понедельник, 25 апреля.

Пожилая женщина увидела, что ее 82-летний сосед идет по улице, а в руках якобы держит топор и нож. Она спросила мужчину, куда он направляется. Пенсионер ответил, что идет в школу, чтобы убить детей.

Взволнованная соседка сразу же позвонила директору Айшинской школы и на единый номер вызова экстренных служб 112. Директор распорядилась, чтобы все двери закрыли и тоже позвонила в полицию. Мужчина подошел к школе и начал стучать в окна.

Как стало известно агентству, пенсионера задержали полицейские. У мужчины не было ни топора,  ни ножа, в руках у него была газета.

По данным агентства, мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу.

#психическое здоровье #дебошир
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100