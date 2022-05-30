Жители РТ смогут задать вопросы о предоставлении услуг бань, прачечных и салонов красоты

С 14 июня татарстанцы смогут проконсультироваться по вопросам коммунальной гигиены и защите прав потребителей по услугам прачечных, салонов красоты, бань, химчисток и парикмахерских. Открытие горячей линии анонсирует Управление Роспотребнадзора по республике.

Задать вопросы можно в будние дни до 20 июня. Специалисты будут принимать обращения с 10.00 до 16.00. Задать вопросы, касающиеся санитарного законодательства, можно по номеру 8(843)273-76-72, а по правам потребителей — 8 (917)224-87-94.

Консультации проводятся по вопросам санитарно-эпидемиологических требований, по размещению и содержанию заведений, проведению проверок и другим.