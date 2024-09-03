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Жители РТ смогут пройти стажировку в министерствах благодаря конкурсу «Вверх!»
В Татарстане стартовала заявочная кампания на 15-й юбилейный сезон Республиканского конкурса «Вверх!», благодаря которому у участников будет возможность пройти стажировку в 12 министерствах и ведомствах. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Этот проект яркий пример того, как в республике работают социальные лифты. Начиная с 2009 года через кадровый резерв прошли более 2 тыс. человек, многие из которых занимают высокие должности в разных сферах. В том числе, нынешние руководители наших молодежных организаций в основном выпускники кадровой школы», — рассказал о ценности конкурса министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
Для участников организуют образовательную программу, направленную на развитие управленческих способностей, конкурсные испытания, по итогам которых лучшие конкурсанты отправятся на стажировку и получат возможность трудоустройства в министерства и ведомства республики.
Заявиться на участие может каждый татарстанец в возрасте от 18 до 35 лет, имеющий российское гражданство.
Заявки будут приниматься до 26 сентября на сайте https://rezervrt.ru/projects/vverx/ — нужно заполнить резюме по форме, представленной на ресурсе. Кроме того, нужно во «ВКонтакте» написать пост или снять видео на одну из представленных тем: «Госслужба как платформа для самореализации», «Почему государственная служба для молодого человека — это возможность построить карьеру» или «Образ современного госслужащего», поставив хештег #Вверх2024, и отметить аккаунт @vverhrt.
Конкурс дает возможность для самореализации молодежи и соответствует целям национального проекта «Образование».
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