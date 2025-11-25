Жители РТ смогут поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте

С 3 по 12 декабря 2025 года Ассоциация юристов России будет проводить ежегодный Всероссийский правовой диктант, направленный на проверку и повышение уровня правовой грамотности граждан. Только за 2024 год в нем приняло участие более 1 130 000 человек из 160 стран. Жители Республики Татарстан также могут в нем поучаствовать.

Юрдиктант – это масштабный просветительский проект в форме добровольного тестирования. Он длится 60 минут и подразумевает выбор одного из трех блоков: «базовый» для широкой аудитории, «профессиональный» для юристов и «бизнес» для предпринимателей. Независимо от выбора блока, участники должны за отведенное время успеть ответить на 33 вопроса. Язык заданий также можно выбрать из русского, английского, китайского, арабского, испанского и португальского.

14 декабря, по завершении диктанта, на сайте проекта будут размещены правильные ответы на вопросы и пояснения, чтобы каждый желающий смог провести работу над ошибками и улучшить свои правовые знания.