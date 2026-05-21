Жители РТ смогут поучаствовать в конкурсе «Вместе против коррупции!»
Генпрокуратура РФ приглашает жителей Татарстана принять участие в международном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщает Прокуратура РТ. Как сообщили в надзорном ведомстве, на конкурс уже поступило 1053 работы.
Участвовать в конкурсе могут граждане от 10 до 25 лет. Работы должны соответствовать тематике противодействия коррупции.
Конкурс пройдет в трех номинациях:
- лучший плакат (выполненный графическим способом, с помощью компьютерных программ, планшетов, стилусов);
- лучший рисунок (выполненный самостоятельно при помощи принадлежностей для рисования);
- лучший видеоролик.
Победителей и призеров объявят 9 декабря 2026 года – в Международный день борьбы с коррупцией. Подробнее о требованиях и условиях участия можно узнать в разделе «Правила» на сайте конкурса. Прием работ продлится до 1 октября на сайте: anticorruption.life.