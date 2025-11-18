news_header_top
Культура 18 ноября 2025 17:18

Жители РТ смогут посмотреть спектакли финалистов фестиваля молодежных театров

В Республике Татарстан начался финал II Открытого телевизионного фестиваля студенческих и молодежных театров «ПРЕМЬЕРА». В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в ВОВ и году Защитника Отечества. С 20 по 24 ноября посетить спектакли может любой желающий, вход бесплатный.

Оценивать постановки будут знаменитые деятели искусств. Председателем жюри станет заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Республики Крым, генеральный продюсер Фестиваля, Дмитрий Туманов. Кроме того, участие примут заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный артист РФ, режиссер-постановщик театра «Созвездие – Йолдызлык» Рашид Загидуллин; старший преподаватель факультета новых направлений сценических искусств, кафедры саунд-драмы ГИТИС Олег Хрычев и другие.

24 октября состоится церемония награждения участников. Будет определен обладатель Гран-при фестиваля, которое позволит победителям организовать телевизионную съемку спектакля.

«В этом сезоне нашего фестиваля особое внимание уделяется важной исторической дате – 80-летию Победы в ВОВ. Это событие позволяет нам подчеркнуть значимость патриотического воспитания молодежи через сценическое искусство. Театр играет ключевую роль в формировании национальной идентичности, передавая молодому поколению память о героизме и подвигах наших дедов и прадедов. Кроме того, проведение фестиваля совпадает с Годом защитника Отечества, подчеркивающим уважение к нашим защитникам и традициям военной доблести.

Нам важно поддерживать традиционный взгляд на красоту, прививая студентам понимание ее высокого предназначения. Молодежный театр призван дарить молодому зрителю эстетику подлинного искусства, помогая развивать художественный вкус и нравственное чувство. Именно поэтому мы гордимся возможностью вновь собрать талантливых студентов и преподавателей вузов республики на нашем фестивале, укрепляя тем самым основы театрального образования и способствуя воспитанию будущих артистов и любителей сцены», – отметил Дмитрий Туманов.

Всего за четыре дня будет показано 9 постановок. С их названием и графиком можно ознакомиться в социальных сетях проекта также можно посмотреть прямую трансляцию.

Проект реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети», совместно с Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.

