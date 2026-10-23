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Общество 23 октября 2026 10:06

Жители РТ с начала года получили 79 млн электронных медицинских документов

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За этот год жители Татарстана получили 79 миллионов электронных медицинских документов по итогам посещения медицинских организаций. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ Марат Нурмиев.

«После посещения больницы, допустим, для проведения диспансеризации, каждый раз формируются электронные медицинские документы. Это "кирпичики", из которых состоит электронная медицинская карта. Структурированный электронный медицинский документ (СЭМД) – это направление на госпитализацию, на восстановительное лечение, обследование, консультацию – таких документов было сформировано 19 миллионов», – объяснил он.

Подробнее о том, как оформить больничный и как записаться к врачу в мессенджере Мах, читайте на сайте «Татар-информа».

#госуслуги #минздрав татарстана #цифровизация
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