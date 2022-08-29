Жители РТ помогли юным пациентам хосписа Казани, поучаствовав в благотворительной акции

В преддверии 1 сентября стартовала благотворительная акция «Дети – детям», которую инициировал Фонд имени Анжелы Вавиловой. Участникам акции предлагают на День знаний ограничиться одним общим букетом от класса, а деньги за покупку остальных цветов перечислить на помощь тяжелобольным детям.

«Мы уже несколько лет проводим эту акцию, и с каждым годом к ней подключаются все больше школ. В прошлом году благодаря акции мы смогли собрать для детей больше 250 000 рублей», – рассказал Председатель Правления Фонда Владимир Вавилов.

Все вырученные деньги направят на покупку спецпитания, лекарств и расходных материалов для подопечных детского отделения Казанского хосписа.

Ранее татарстанцы участвовали в другой акции Фонда, которая тоже была приурочена ко Дню знаний. Они помогли собрать школьные наборы для юных пациентов хосписа, выездной патронажной службы и онкоотделения ДРКБ. Рюкзаки с канцелярией вручат ребятам 1 сентября.

«Большинство наших детей не смогут пойти в школу, но праздник должен быть у всех! Поэтому ежегодно мы обязательно устраиваем для ребятишек праздник – с представлением и подарками», – сообщил Вавилов.