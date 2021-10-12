Татарстанцы вернули 430 млн рублей кешбэка за отдых детей в лагерях

В этом году программа туристического кешбэка работала и для путевок в детские оздоровительные лагеря. Благодаря этому жители республики смогли вернуть около 430 млн рублей после покупки путевок. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«По данным операторов, по программе кешбэка татарстанцами было выкуплено порядка 30 тыс. путевок. Общая сумма кешбэка составила около 430 млн рублей», — отметил спикер.

Он выразил надежду, что данная программа продолжится и на следующий год, так как имеет ярко выраженный социальный эффект.