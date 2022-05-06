Жители РТ подали более двух тысяч обращений о вывесках на татарском языке с ошибками

Сотрудники Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова в Казани за первые четыре месяца 2022 года получили более двух тысяч сообщений об ошибках на вывесках на татарском языке или отсутствии перевода вывесок или названий на второй государственный язык республики. Обращения поступают в рамках конкурса на наибольшее количество зафиксированных таких случаев, модератором которого ИЯЛИ является с 2013 года. О промежуточных итогах конкурса на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Самые активные участники получат ценные призы — айфоны и смартфоны, сообщила она.

«Конкурс проводится второй раз. В прошлом году у нас три победителя получили айфоны, семь активистов — смартфоны. Итоги конкурса и награждение победителей планируем провести в четвертом квартале этого года. Конкурс стартовал 1 марта. За этот период мы уже получили 1613 обращений», — рассказала спикер.

Сабурская отметила, что конкурс стимулировал граждан к активному выявлению случаев пренебрежительного отношения к татарскому языку. Если в 2020 году было 35 обращений, то в 2021 году их число превысило три тысячи, а в этом году за четыре месяца организаторы уже получили больше двух тысяч таких обращений.

Обращения поступают по системе «Народный контроль». Самыми активными оказались жители Казани, Челнов, Чистопольского, Зеленодольского, Пестречинского, Бугульминского, Лаишевского, Алексеевского, Тукаевского, Альметьевского, Высокогорского, Верхнеуслонского и Заинского районов. «К сожалению, из остальных районов мы не получили ни одного обращения. Это не значит, что там нет надписей с ошибками. Что касается людей — самые активные у нас пользователи Шамиль, Булат, Айгуль, Ирек», — рассказала Сабурская.

Она также напомнила, что в категории «Ошибки в названиях и надписях» в службу «Народный контроль» было получено всего более пяти тыс. обращений. 60 процентов случаев уже устранены.

Конкурс проводится с целью сохранения и популяризации татарского языка, привлечения внимания населения к ошибкам, допущенным в оформлении вывесок, информационных стендов, топографических знаков, дорожных указателей и досок объявлений жилых домов.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных услуг РТ или воспользоваться мобильным приложением «Народный контроль».